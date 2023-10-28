В Набережных Челнах произошел пожар в гостинице

В МЧС сообщили, что площадь возгорания составляет 4 тыс. кв. м

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Пожар вспыхнул в гостинице Kamarooms в Набережных Челнах. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"В 09:40 [мск] поступило сообщение о пожаре в здании отеля по адресу: Московский проспект, 159, в Набережных Челнах. Подразделения гарнизона прибыли, приступили к тушению, эвакуация людей организована", - сказал собеседник агентства.

Пожар охватил все этажи здания, ведется тушение.

В МЧС сообщили, что площадь возгорания составляет 4 тыс. кв. м.

"Горит четырехэтажная гостиница на площади 4 тыс. кв. м. Персонал и посетители эвакуированы", - отметили в МЧС. Информации о пострадавших нет.