28 октября, 07:44,
обновлено 28 октября, 07:46

В Набережных Челнах произошел пожар в гостинице

Валерий Шарифулин/ ТАСС, архив
© Валерий Шарифулин/ ТАСС, архив

В МЧС сообщили, что площадь возгорания составляет 4 тыс. кв. м

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Пожар вспыхнул в гостинице Kamarooms в Набережных Челнах. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"В 09:40 [мск] поступило сообщение о пожаре в здании отеля по адресу: Московский проспект, 159, в Набережных Челнах. Подразделения гарнизона прибыли, приступили к тушению, эвакуация людей организована", - сказал собеседник агентства.

Пожар охватил все этажи здания, ведется тушение.

В МЧС сообщили, что площадь возгорания составляет 4 тыс. кв. м.

"Горит четырехэтажная гостиница на площади 4 тыс. кв. м. Персонал и посетители эвакуированы", - отметили в МЧС. Информации о пострадавших нет. 

Теги:
РоссияТатарстан
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация