28 октября, 08:27
Военная операция на Украине

В Белгородской области БПЛА ВСУ за сутки сбросили девять раз грузы со взрывчаткой

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавших и разрушений нет

ТАСС, 28 октября. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки обстреляли Белгородскую область порядка 10 раз, 9 раз беспилотники сбросили взрывные устройства. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

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"В селе Щетиновка с БПЛА сброшено два взрывных устройства. <...> В Грайворонском городском округе на окраине села Сподарюшино противник сбросил с БВС семь взрывных устройств. По окраине села Безымено выпущено два минометных снаряда, по окраинам сел Пороз и Дроновка - четыре и три минометных снаряда соответственно", - написал Гладков.

Кроме этого, по селу Журавлевка Белгородского района выпущен один артиллерийский снаряд. Во всех случаях обошлось без пострадавших и разрушений. 

Теги:
УкраинаРоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
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