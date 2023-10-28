На жителя Приморья возбудили уголовное дело за нападение на полицейского

Сотрудник полиции получил сотрясение головного мозга

ТАСС, 28 октября. Уголовное дело возбудили в отношении 26-летнего мужчины за нападение на полицейского в Находке. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления СК РФ по Приморскому краю.

"Следственными органами СУ СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 27 октября мужчина ехал по городу и не остановился по требованию регулировщика. Полицейские начали преследовать автомобиль. Вскоре подозреваемый попал в ДТП и попытался сбежать. Во время задержания он применил силу в отношении полицейского.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления, сотрудник полиции получил сотрясение головного мозга. Степень тяжести здоровью устанавливается. Решается вопрос об аресте задержанного.