28 октября, 08:47

В Нижегородской области в ДТП погибли два человека

Еще двое пострадали

ТАСС, 28 октября. Грузовой автомобиль и легковушка столкнулись в Нижегородской области. Два человека погибли. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по области.

"Авария произошла сегодня на 202-м км автодороги Нижний Новгород - Саратов недалеко от н. п. Василев Майдан. Водитель легкового автомобиля Lada Priora не справился с управлением и совершил столкновение с грузовым автомобилем "МАЗ". В результате ДТП погибли два человека", - говорится в сообщении.

Еще двое пострадали, в том числе мальчик 2014 года рождения. Участники ДТП были деблокированы пожарными. Пострадавшие переданы медикам для госпитализации. 

Теги:
РоссияНижегородская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация