В Нижегородской области в ДТП погибли два человека

Еще двое пострадали

ТАСС, 28 октября. Грузовой автомобиль и легковушка столкнулись в Нижегородской области. Два человека погибли. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по области.

"Авария произошла сегодня на 202-м км автодороги Нижний Новгород - Саратов недалеко от н. п. Василев Майдан. Водитель легкового автомобиля Lada Priora не справился с управлением и совершил столкновение с грузовым автомобилем "МАЗ". В результате ДТП погибли два человека", - говорится в сообщении.

Еще двое пострадали, в том числе мальчик 2014 года рождения. Участники ДТП были деблокированы пожарными. Пострадавшие переданы медикам для госпитализации.