Сотрудника администрации Междуреченска арестовали по делу о превышении полномочий

Он незаконно поручил передать земельные участки на сумму 175 млн рублей

КЕМЕРОВО, 28 октября. /ТАСС/. Суд в Кузбассе заключил под стражу председателя комитета по управлению имуществом Междуреченска, которого обвиняют в превышении должностных полномочий. По предварительным данным, он незаконно поручил передать земельные участки стоимостью 175 млн рублей коммерческой фирме. Об этом сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Кемеровской области Кристина Иванова.

"По ходатайству следователя СК России судом в отношении 50-летнего фигуранта, обвиняемого в превышении должностных полномочий, совершенном с причинением тяжких последствий, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Иванова.

По версии следствия, в декабре 2013 года комитет по управлению имуществом Междуреченска для развития застроенной территории площадью более 15 га заключил договор со строительной фирмой. Компания должна была расселить жителей расположенных здесь домов, взамен она бесплатно получала в собственность несколько земельных участков. В дальнейшем жильцов расселили за счет бюджетных средств, однако директор фирмы все равно обратилась в администрацию с заявлением.

В ноябре 2014 года председатель комитета по управлению имуществом Междуреченска поручил сотрудникам подготовить пакет документов для передачи земли коммерческой компании. В результате с 2017 по 2023 год из муниципальной собственности выбыли земельные участки общей стоимостью более 175 млн рублей.

Ранее в Кузбасс приехал замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин, которому на личном приеме сообщили о факте мошенничества с земельными участками в Междуреченске. В результате было возбуждено два уголовных дела о мошенничестве и превышении должностных полномочий. После этого была задержана 58-летняя директор ООО "Таго", ей предъявлено обвинение в мошенничестве, а также сотрудник администрации Междуреченска.