В Петербурге пенсионерка перевела мошенникам более 10 млн рублей

Возбуждено уголовное дело

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Жительница Санкт-Петербурга перевела телефонным мошенникам 10,2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

"27 октября в полицию обратилась 62-летняя женщина, проживающая на улице Ярослава Гашека, с заявлением о том, что с 21 августа по 12 сентября ей звонил неизвестный. Он сообщил, что на ее счете происходят мошеннические действия, и поэтому необходимо все свои деньги перевести на безопасный счет. После этого потерпевшая перевела на указанный неизвестным счет 10 281 000 рублей", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Злоумышленника разыскивают.