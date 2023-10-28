В Иркутске возбудили дело о незаконном обороте когтей и черепа краснокнижного беркута

Экспертиза установила, что производные хищной птицы беркут являются подлинными

ИРКУТСК, 28 октября. /ТАСС/. Следственные органы СК России по Иркутской области возбудили уголовное дело о незаконном обороте особо ценных животных по факту хранения и продажи когтей и черепа беркута, занесенного в Красную книгу РФ. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК по региону.

"В Иркутске возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота особо ценных диких животных. <…> По версии следствия, неизвестными лицами были незаконно приобретены и хранились в частном доме СНТ четыре пятилетки дериваты (производные) хищной птицы беркут, принадлежащей к видам особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, в виде трех когтей и черепа. Кроме того, на сайте интернет-магазина было размещено объявление о продаже когтей беркута стоимостью более 30 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Экспертиза установила, что когти и череп являются подлинными. Дело возбуждено по п. "б" ч. 2 ст. 258.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, продажа дериватов (производных) особо ценных животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ, с публичной демонстрацией в сети "Интернет").

Беркут относится к роду орлов. Обитает на территории Северного полушария.