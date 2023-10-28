Что известно о пожаре на шахте в Караганде

Не менее 32 тел погибших в результате пожара на шахте в Карагандинской области в Казахстане обнаружили в ходе поисково-спасательной операции. Поиски 14 горняков продолжаются, к медикам за помощью обратились еще 18 человек.

Инцидент произошел на шахте им. Костенко, принадлежащей "Арселормиттал Темиртау" (АМТ, входит в транснациональную "Арселормиттал") - крупнейшему горнорудному предприятию в Казахстане.

ТАСС собрал основное об инциденте.

Что произошло

Утром 17 августа на шахте им. Костенко в Карагандинской области начался пожар.

На момент аварии под землей находились от 227 до 252 человек, на поверхность, по предварительным данным, вывели 208. Не менее 18 уже обратились за медицинской помощью.

О спасательной операции

К поисково-спасательным работам привлечены 50 человек и 8 единиц техники военизированной аварийно-спасательной службы, 22 сотрудника МЧС Казахстана.

Штабом по ликвидации аварии на месте руководит глава МЧС Сырым Шарипханов.

На месте работает межведомственная следственно-оперативная группа. Работу следствия координируют первый заместитель генпрокурора Тимур Ташимбаев и замглавы МВД Кайрат Сунтаев.

Реакция

На шахту прибыл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он уже встретился с семьями и родственниками погибших горняков.

Токаев поручил правительству оказать всю необходимую помощь семьям шахтеров.

29 октября объявлено в Казахстане днем общенационального траура по жертвам аварии на шахте.

Для выяснения причин трагедии создана правительственная комиссия. Она уже установила полную ответственность владельца шахты за пожар.

Генпрокуратура республики возбудила по факту аварии уголовное дело по ч. 3 ст. 277 УК (нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ).

Работа шахт компании "Арселормиттал Темиртау" приостановлена на сутки для проверки газовой защиты.

Токаев поручил провести расследование и привлечь к ответственности всех виновных в гибели людей на шахте.

Президент Казахстана поручил МЧС работать "день и ночь" для спасения горняков.

Соболезнования

Соболезнования президенту Казахстана в связи с произошедшим выразили лидеры России Владимир Путин, Белоруссии Александр Лукашенко и Азербайджана Ильхам Алиев.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования казахстанскому коллеге Алихану Смаилову в связи с аварией на шахте.

Что известно о предприятии