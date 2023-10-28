28 октября, 11:02,
обновлено 28 октября, 11:53
Статья
ЧП на шахте в Казахстане

Что известно о пожаре на шахте в Караганде

Kazakhstan's Presidential Press Office via AP
© Kazakhstan's Presidential Press Office via AP

Не менее 32 тел погибших в результате пожара на шахте в Карагандинской области в Казахстане обнаружили в ходе поисково-спасательной операции. Поиски 14 горняков продолжаются, к медикам за помощью обратились еще 18 человек.

Инцидент произошел на шахте им. Костенко, принадлежащей "Арселормиттал Темиртау" (АМТ, входит в транснациональную "Арселормиттал") - крупнейшему горнорудному предприятию в Казахстане.

ТАСС собрал основное об инциденте.

Что произошло

  • Утром 17 августа на шахте им. Костенко в Карагандинской области начался пожар.
  • На момент аварии под землей находились от 227 до 252 человек, на поверхность, по предварительным данным, вывели 208. Не менее 18 уже обратились за медицинской помощью. 

О спасательной операции

  • К поисково-спасательным работам привлечены 50 человек и 8 единиц техники военизированной аварийно-спасательной службы, 22 сотрудника МЧС Казахстана.
  • Штабом по ликвидации аварии на месте руководит глава МЧС Сырым Шарипханов.
  • На месте работает межведомственная следственно-оперативная группа. Работу следствия координируют первый заместитель генпрокурора Тимур Ташимбаев и замглавы МВД Кайрат Сунтаев.

Реакция

  • На шахту прибыл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он уже встретился с семьями и родственниками погибших горняков.
  • Токаев поручил правительству оказать всю необходимую помощь семьям шахтеров.
  • 29 октября объявлено в Казахстане днем общенационального траура по жертвам аварии на шахте.
  • Для выяснения причин трагедии создана правительственная комиссия. Она уже установила полную ответственность владельца шахты за пожар.
  • Генпрокуратура республики возбудила по факту аварии уголовное дело по ч. 3 ст. 277 УК (нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ).
  • Работа шахт компании "Арселормиттал Темиртау" приостановлена на сутки для проверки газовой защиты. 
  • Токаев поручил провести расследование и привлечь к ответственности всех виновных в гибели людей на шахте.
  • Президент Казахстана поручил МЧС работать "день и ночь" для спасения горняков.

Соболезнования

  • Соболезнования президенту Казахстана в связи с произошедшим выразили лидеры России Владимир Путин, Белоруссии Александр Лукашенко и Азербайджана Ильхам Алиев.
  • Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования казахстанскому коллеге Алихану Смаилову в связи с аварией на шахте.

Что известно о предприятии

  • Это не первый инцидент с шахтами АМТ, с 2021 года в результате проблем в функционировании предприятия погибли не менее 15 человек, сообщали власти Казахстана. Премьер-министр Алихан Смаилов заявлял, что вопрос о смене собственника "Арселормиталл Темиртау" "уже стоит ребром".
  • Токаев поручил кабмину прекратить сотрудничество с компанией "Арселормиттал Темиртау".
  • Вопрос передачи АМТ другому инвестору не рассматривается правительством страны. Сейчас идет оформление документов о передаче предприятия в государственную собственность.
  • Токаев назначил нового руководителя "Арселормиттал Темиртау". Им стал бывший замглавы Карагандинской области Вадим Басин.
 
Теги:
КазахстанЧП на шахте в Казахстане
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация