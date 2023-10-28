На юго-востоке Москвы в квартире нашли младенца с травмами

Мальчика госпитализировали

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Восьмимесячный ребенок найден в квартире дома на юго-востоке Москвы с множественными телесными повреждениями. Об этом ТАСС сообщили в столичной прокуратуре.

"В квартире жилого дома на Нижегородской улице обнаружен малолетний ребенок с множественными телесными повреждениями", - сказали в прокуратуре.

Мальчик госпитализирован.

"На причастность к совершению противоправных действий в отношении ребенка проверяются 31-летняя мать и ее 33-летний сожитель", - добавили в ведомстве. Ранее женщина была лишена родительских прав в отношении двух других детей.

Таганская межрайонная прокуратура проводит проверку исполнения требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также контролирует установление обстоятельств причинения ребенку травм и принятие процессуальных решений по данному факту, в том числе о возбуждении уголовного дела.