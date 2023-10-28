28 октября, 11:16

Суд Москвы арестовал мужчину, который убил мать

© Официальный Telegram-канал прокуратуры Москвы

Спустя три недели после убийства мужчина обезглавил ее и закопал в двух ящиках на улице

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Нагатинский суд Москвы арестовал мужчину, который убил и обезглавил свою мать. Об этом ТАСС сообщили в столичной прокуратуре.

"С учетом позиции Нагатинской межрайонной прокуратуры суд заключил под стражу мужчину, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью своей матери, повлекшего ее смерть", - сказали в ведомстве.

Ранее пресс-служба столичного ГСУ СК сообщала, что сотрудники полиции задержали мужчину, который убил мать в квартире на юге Москвы, а спустя три недели обезглавил ее и закопал в двух ящиках на улице. История открылась, когда злоумышленник в алкогольном опьянении проговорился о содеянном знакомому, а тот, в свою очередь, рассказал об этом полиции. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация