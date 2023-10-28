Суд Москвы арестовал мужчину, который убил мать

Спустя три недели после убийства мужчина обезглавил ее и закопал в двух ящиках на улице

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Нагатинский суд Москвы арестовал мужчину, который убил и обезглавил свою мать. Об этом ТАСС сообщили в столичной прокуратуре.

"С учетом позиции Нагатинской межрайонной прокуратуры суд заключил под стражу мужчину, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью своей матери, повлекшего ее смерть", - сказали в ведомстве.

Ранее пресс-служба столичного ГСУ СК сообщала, что сотрудники полиции задержали мужчину, который убил мать в квартире на юге Москвы, а спустя три недели обезглавил ее и закопал в двух ящиках на улице. История открылась, когда злоумышленник в алкогольном опьянении проговорился о содеянном знакомому, а тот, в свою очередь, рассказал об этом полиции.