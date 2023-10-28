В Йошкар-Оле более 50 человек эвакуировали из перинатального центра из-за возгорания

Погибших и пострадавших нет

ТАСС, 28 октября. Более 50 человек были эвакуированы из перинатального центра в Йошкар-Оле из-за возгорания в ординаторской. Погибших и пострадавших нет. Об этом сообщает в Telegram-канале ГУ МЧС России по Марий Эл.

"28 октября в 11:55 в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл поступило сообщение о пожаре. Во втором корпусе ГБУ РМЭ "Перинатальный центр" сработала система пожарной сигнализации. Очаг возгорания находился в ординаторской на третьем этаже строения", - говорится в сообщении.

Были эвакуированы 55 человек, из них 44 пациента и 11 сотрудников учреждения.

"Пожарные оперативно локализовали и ликвидировали открытое горение. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Причину пожара выясняют специалисты государственного пожарного надзора. К тушению пожара привлекалось 30 человек и 10 единиц техники, в том числе от МЧС России - 25 человек и 8 единиц техники.