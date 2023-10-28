В Москве по факту причинения вреда здоровью грудному ребенку возбудили уголовное дело

В квартире на Нижегородской улице обнаружили мальчика с множественными телесными повреждениями

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело после обнаружения грудного ребенка с травмами в квартире на Нижегородской улице в Москве. Об этом ТАСС сообщили в ГСУ СК России.

"Следственным отделом по Таганскому району следственного управления по Центральному административному округу ГСУ СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего (п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ).

По данным следствия, 28 октября в квартире жилого дома на Нижегородской улице в Москве обнаружили мальчика 2023 года рождения с множественными телесными повреждениями.

Ребенка экстренно госпитализировали в больницу, где ему оказывают квалифицированную медпомощь. "По подозрению в совершении указанного преступления задержана мать мальчика, она доставлена в подразделение столичного СК, где следователи приступили к ее допросу", - отметили в ведомстве.