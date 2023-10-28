Число жертв аварии на шахте в Караганде возросло до 33

ЧП на шахте в Казахстане

Еще 13 человек ищут

АСТАНА, 28 октября. /ТАСС/. Число погибших в результате аварии на шахте имени Костенко, принадлежащей компании "Арселормиттал Темиртау" в Караганде, увеличилось до 33. Об этом сообщило агентство Казинформ со ссылкой на первого заместителя директора карагандинского филиала ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб" Геннадия Силинского.

"Были обнаружены [тела] 33 человек, 13 еще не найдены, 6 человек вывели. Очаг пожара <...> локализовали", - рассказал Силинский, слова которого приводит агентство.

Ранее сообщалось о 32 погибших в результате ЧП.