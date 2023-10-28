В Набережных Челнах после пожара в отеле за медпомощью обратились три человека

По предварительным данным, у них диагностировали отравление продуктами горения

ТАСС, 28 октября. Три человека обратились за медицинской помощью после пожара в отеле в Набережных Челнах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана.

"На месте пожара пострадавших не было. После обратились три женщины за медицинской помощью. Предварительный диагноз - отравление продуктами горения. Оказывается медицинская помощь, состояние удовлетворительное", - сообщили в пресс-службе.

В 09:40 поступило сообщение о горении утеплителя на вентилируемом фасаде гостиницы в Набережных Челнах. По прибытии первого пожарного подразделения происходило горение кровли и утеплителя фасада на третьем и четвертом этажах. В 10:45 объявили локализацию возгорания. В 11:05 - ликвидацию открытого горения. Эвакуировали 72 человека.