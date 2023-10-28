28 октября, 12:55

В Оренбургской области при столкновении грузовика и легковушки погибли три человека

От удара легковой автомобиль загорелся

ТАСС, 28 октября. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на трассе М-5 в Оренбургской области. Погибли три человека, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по региону.

"Сегодня около 15:40 на 1 231-м км автодороги М-5 "Урал" в Северном районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем. От удара легковой автомобиль загорелся. В результате ДТП погибли три человека", - говорится в сообщении.

  

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