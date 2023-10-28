28 октября, 14:12

Под Калининградом произошел пожар в банном комплексе

Никто не пострадал

КАЛИНИНГРАД, 28 октября. /ТАСС/. Пожар произошел в банном комплексе гостиницы "Охота" в поселке Свободное под Калининградом, сообщается в Telegram-канале Главного управления МЧС по региону.

"Огнеборцы МЧС России тушат пожар в банном комплексе гостиницы "Охота", расположенном в поселке Свободное Гурьевского района. Огнем охвачено 150 кв. м, пять человек пришлось эвакуировать, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В ликвидации пожара задействовали 33 человека личного состава и 7 единиц техники. В 14:53 (15:53 мск) на объекте ликвидировали открытое горение. 

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РоссияКалининградская область
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