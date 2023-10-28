Белорусские пограничники обнаружили на границе с Латвией трупы двух мигрантов

Для оказания медицинской помощи женщине и двум детям, находившимся рядом с телами, вызвали врачей

МИНСК, 28 октября. /ТАСС/. Белорусские пограничники обнаружили рядом с латвийской границей трупы двух беженцев, а для оказания медицинской помощи женщине и двум детям, находившимся рядом с телами, вызвали врачей. Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете (ГПК) Белоруссии.

"Вчера, 27 октября, вблизи латвийского заграждения белорусский пограничный наряд обнаружил трупы двух беженцев. Тела мужчин находились в непосредственной близости от водопропуска в латвийском заграждении. Рядом с погибшими находились женщина и двое детей. В ходе осмотра найдены документы гражданина Ирана", - отметили в погранведомстве.

Следственно-оперативная группа прибыла на место для установления обстоятельств гибели иностранцев. "Для оказания помощи женщине и детям белорусским пограничным нарядом вызвана медицинская бригада", - проинформировали в ГПК.

Ссылаясь на показания женщины, в комитете сообщили, что погибшие были ранее вывезены латвийскими правоохранителями на границу вместе с группой беженцев, которых "под угрозой физической расправы заставили перейти на территорию Беларуси". "Все страдания измученных людей, которых выбросили на снег с трупами, латвийцы снимали на камеру", - отметили в белорусском Госпогранкомитете.

23 октября на границе с Латвией также были обнаружены тела двух погибших иностранцев, всего с начала нынешнего года на белорусско-латвийской границе погибли более 10 мигрантов.

Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщал, что латвийские, литовские, а также польские силовики регулярно пытаются вытеснить на белорусскую территорию мигрантов, а также оставляют на границе тела умерших беженцев. В 2022 году пограничники пресекли более 3,8 тыс. попыток вытеснения из стран ЕС порядка 31 тыс. иностранцев. За неполный 2023 год на границе уже погибли более 20 человек, то есть в 1,5 раза больше, чем за предыдущие два года.