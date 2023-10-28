ВСУ обстреляли населенные пункты на левобережье Херсонской области

По словам председателя правительства региона Андрея Алексеенко, в результате обстрела Горностаевки поврежден частный дом, который проживавшая в нем семья из четырех человек покинула за несколько минут до удара

ГЕНИЧЕСК, 28 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) несколько раз в течение дня обстреливали населенные пункты Херсонской области на левом берегу Днепра. Об этом сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

"Сегодня с раннего утра опять идет обстрел мирных кварталов по всему берегу Днепра. ВСУ не жалеют снарядов на города и поселки, которые называют своими. <...> Бьет артиллерия и минометы разных калибров. Для понимания плотности один пример. За сегодня в одном поселке Горностаевка уже 38 "прилетов", - написал Алексеенко в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате обстрела Горностаевки поврежден частный дом, который проживавшая в нем семья из четырех человек покинула за несколько минут до удара. "Погибших и раненых, в том числе детей и стариков, становится больше каждый день. Каждой семье стараемся помочь. Как этой, которая чудом спаслась сегодня, - их уже перевезли с уцелевшими вещами во временное пристанище", - отметил глава областного правительства.

Он добавил, что украинские военные используют дроны для атак в том числе на гражданский транспорт. "От Алёшек до Новой Каховки опасно передвигаться гражданским машинам. FPV-дроны атакуют любую легковушку, которая попалась на дороге. Операторы из ВСУ не утомляют себя выяснением, кто внутри", - пояснил Алексеенко.