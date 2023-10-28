Найденный в Москве с травмами ребенок находится в реанимации

Уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская уточнила, что мать мальчика уже была лишена родительских прав

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Реьенок, которого с травмами нашли в квартире на юго-востоке Москвы находится в реанимации, сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.

"Во-первых, жизни ребенка ничего не угрожает, но травмы, которые у него есть, требуют очень длительной реабилитации, он находится в реанимации", - сказала Ярославская.

Она добавила, что необходимо разобраться, в каком из роддомов родился ребенок, установить причину, почему отсутствовал медицинский патронат за ним, а также в какой момент эта семья выпала из поля зрения медиков и опеки, ведь ранее мать уже была лишена родительских прав. "Она просто переехала, и мы ребенка потеряли. Эту семью надо было вести, и это та тема, о которой я все время говорю, - учет детей. Если человек имеет злонравные намерения по отношению к своему ребенку, ему никто не помешает, и это ужасно. Надо разбираться в этой ситуации как в кейсе: что надо "докрутить" в системе, чтобы мы могли сопровождать с рождения ребенка, чтобы мы не теряли его из виду, даже если мать переезжает из региона в регион, с места на место", - добавила омбудсмен.

Ранее ТАСС в столичной прокуратуре сообщили, что восьмимесячного ребенка нашли в квартире дома на юго-востоке Москвы с множественными телесными повреждениями. Мальчика госпитализировали, на причастность к совершению противоправных действий в отношении ребенка проверяются 31-летняя мать и ее 33-летний сожитель. Следственный комитет возбудил уголовное дело.