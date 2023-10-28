Суд арестовал студента на пять суток за обложку студбилета в виде флага полка Калиновского

Даниил Войтович дважды показал обложку студенческого билета с изображением бело-красно-белого флага - на проходной вуза и при покупке билета в железнодорожной кассе

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Зеленоградский суд Москвы арестовал студента Московского института электронной техники Даниила Войтовича за ношение бело-красно-белого флага белорусского подразделения ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Признать Войтовича виновным по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики) и назначить ему наказание в виде административного ареста на срок пять суток", - сказали в суде.

Как уточняется в тексте судебного решения, Войтович дважды показал обложку студенческого билета с изображением бело-красно-белого флага - на проходной своего вуза и при покупке билета в железнодорожной кассе. После этого полиция составила в отношении студента административный протокол. В суде расценили эту обложку как символику так называемого полка имени Кастуся Калиновского, который состоит из белорусских граждан, которые воюют в составе ВСУ против российских войск.

В сентябре 2022 года МВД Белоруссии признало эту организацию экстремистским формированием. Суд этой страны также признал информационные материалы, опубликованные на интерет-ресурсах этого полка, экстремистскими.

Кроме этого, в Зеленоградском суде ТАСС сообщили, что Войтович признан виновным по ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации). В суде пояснили, что в аудитории МИЭТ он выкрикивал лозунги против СВО и в поддержку ВСУ. За это ему назначили штраф в 35 тыс. рублей.

В суде Войтович признал вину в обоих правонарушениях и заявил, что попал под влияние антироссийских интернет-ресурсов.