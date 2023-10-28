В генконсульство РФ в Александрии не поступало данных о пострадавших в ДТП россиянах

В результате столкновения нескольких автомобилей на дороге, ведущей из Каира в Александрию, погибло 33 человека, 54 получили ранения

КАИР, 28 октября. /ТАСС/. В генеральное консульство России в Александрии не поступало информации от официальных структур Египта о наличии россиян среди пострадавших во время ДТП, которое произошло ранее на трассе, связывающей Каир с Александрией. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале генконсульства.

"Генконсульство находится на постоянной связи с профильными египетскими ведомствами относительно наличия среди пострадавших [в ДТП] граждан России, к настоящему моменту такой информации не поступало", - указывается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения нескольких автомобилей на дороге, ведущей из Каира в Александрию, погибло 33 человека, 54 получили ранения. Как указали в управлении полиции провинции Бухейра, где произошло ДТП, на 132-м километре автотрассы у одной из машин произошла утечка масла, что и привело к крупному столкновению. По данным газеты Ahbar al-Youm, рейсовый автобус в условиях густого тумана врезался в стоявший на обочине грузовик, затем с ними столкнулись еще несколько машин. На месте ДТП возник пожар, семь автомобилей полностью сгорели.

На место происшествия прибыли не менее 20 машин скорой помощи, все раненые доставлены в близлежащие госпитали. Прокуратура ведет расследование происшествия.