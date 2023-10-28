В Тамбовской области возбудили дело по факту инсценировки более 70 ДТП

Ущерб оценили на сумму более 13 млн рублей

ТАСС, 28 октября. В Тамбовской области ОПГ инсценировала более 70 ДТП и завладела средствами 17 страховых компаний на общую сумму более 13 млн рублей, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

"В период с 2016 по 2021 год преступная группа из пять человек инсценировала на территории Тамбовской области более 70 фактов дорожно-транспортных происшествий и завладела денежными средствами 17 страховых компаний на сумму более 13 млн рублей. Следователем МО МВД "Мичуринский" по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

Оперативниками собственной безопасности УМВД России по региону установлено, что один из задержанных является инспектором дорожно-патрульной службы одного из территориальных отделов, лейтенантом полиции.