28 октября, 17:47

СК возбудил дело по факту стрельбы в автобусе на севере Москвы

Пострадали два человека

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту стрельбы на остановке и в автобусе на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова. В правоохранительных органах уточнили, что пострадали два человека.

"Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - сказала она. Стрелявшего задержали.

По данным СК, 28 октября уроженец Республики Таджикистан, находясь на автобусной остановке на улице Софьи Ковалевской, "беспричинно выстрелил из травматического оружия в асфальт, в результате чего пуля отрикошетила в женщину, которая находилась с малолетним ребенком". Затем мужчина сел в автобус и беспричинно выстрелил в пассажирку. "Угроз жизни пострадавших не усматривается", - уточнила Иванова. 

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