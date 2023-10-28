28 октября, 18:18

Число жертв непогоды на Украине возросло до трех

Как сообщили в ГСЧС, 10 человек травмированы

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Три человека погибли и еще десять пострадали в результате последствий непогоды на Украине. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что из-за непогоды в столице погибли двое жителей, еще семь получили травмы.

"В результате непогоды погибли три человека и 10 травмированы. <...> Спасателями ГСЧС осуществлен 231 выезд почти по всей территории Украины, во время которых распилено и убрано 353 поваленных дерева. Также были повреждены 37 зданий", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГСЧС.

Отмечается, что из-за неблагоприятных погодных условий без электроснабжения остаются 1 880 населенных пунктов. 

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