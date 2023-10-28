28 октября, 18:50

В США сообщили, что у устроившего стрельбу в штате Мэн были проблемы с психикой

В результате стрельбы погибли 18 человек

НЬЮ-ЙОРК, 28 октября. /ТАСС/. Проблемы с психикой могли подтолкнуть подозреваемого в стрельбе в Льюистоне (штат Мэн) Роберта Карда к совершению преступления, унесшего жизни 18 человек. Об этом заявил на брифинге глава департамента общественной безопасности штата Майкл Сасчак, который транслировался ведущими американскими телеканалами.

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"Если говорить о мотиве [совершения Кардом преступления] то тут, очевидно, есть аспект психического здоровья", - сказал он.

Вместе с тем Сасчак добавил, что появлявшаяся в СМИ информация о том, что Кард "слышал голоса в своей голове" и увлекался конспирологическими теориями не является точной.

Представитель властей также рассказал, что тело Карда было найдено в трейлере на заброшенной парковке в соседнем с Льюистоном городе Лисбон, принадлежащей местному заводу по переработке отходов, на котором, по информации СМИ, Кард когда-то работал. При этом полиции удалось найти тело подозреваемого лишь при третьей проверке предприятия, Сасчак объяснил это тем, что в первые два обхода правоохранители не знали, что парковка также является собственностью завода. В трейлере также были обнаружены несколько единиц огнестрельного оружия. 

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