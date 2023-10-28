28 октября, 19:19

Из-за тумана на запасные аэродромы ушли два самолета, летевшие в Самару

В аэропорту Самары также произошла задержка рейсов в Новосибирск и Москву

ТАСС, 28 октября. Два самолета, летевшие в Самару, отправились на запасные аэродромы из-за тумана. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта Курумоч.

"28 октября в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями (туман) два рейса ушли на запасные аэродромы в Казань и Ульяновск", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале, 28 октября в аэропорту Самары также произошла задержка рейсов в Новосибирск и Москву (авиакомпания "Сибирь") из-за позднего прибытия воздушных судов из-за погодных условий.

"Авиакомпанией пассажирам оказываются услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами. Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров на время ожидания вылета по маршрутам, при наличии оснований примет меры реагирования", - говорится в сообщении. 

Теги:
РоссияСамарская область
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