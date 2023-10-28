СК возбудил дело по факту убийства девяти жителей Волновахи

Их тела были обнаружены в помещении частного жилого дома с огнестрельными ранениями

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства девяти жителей Волновахи в ДНР. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

В ведомстве отметили, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства убийства девяти жителей города Волновахи, в том числе двух детей, тела которых обнаружены в помещении частного жилого дома с огнестрельными ранениями.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а, в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетних)", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что сотрудники СК России во взаимодействии с оперативными службами производят комплекс необходимых следственных и процессуальных действий. Устанавливаются лица, причастные к совершению данного преступления.