В Севастополе в ДТП с двумя маршрутками пострадали более 10 человек

По факту происшествия проводится проверка

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Столкновение двух маршрутных автобусов произошло в Севастополе. В результате ДТП пострадали более 10 человек, сообщили журналистам в УМВД РФ по региону.

"Сегодня в 20:40 48-летний водитель маршрутного автобуса Mercedes, двигаясь по улице Меньшикова в сторону проспекта Октябрьской Революции, в районе дома №44 по улице Руднева совершил наезд на стоящий впереди маршрутный автобус "Богдан", в котором также находились пассажиры", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали водитель "Богдана" и более 10 пассажиров маршруток. "Им оказана необходимая медицинская помощь", - добавили в региональном управлении МВД.

Сотрудники Госавтоинспекции документируют обстоятельства происшествия. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой примут процессуальное решение.