В Белгороде упавшие из-за ветра деревья повредили семь автомобилей

В городе сформировали две отдельные бригады для устранения последствий непогоды

БЕЛГОРОД, 28 октября. /ТАСС/. Семь автомобилей повреждено в Белгороде в результате падения деревьев из-за сильного ветра. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Валентин Демидов.

"На текущий момент в общей сложности в городскую ЕДДС (Единая дежурно-диспетчерская служба) поступило 46 сообщений. Из них 29 - об упавших деревьях. <...> Есть информация о повреждении 7 автомобилей, а также 11 сообщений о повреждениях кровли, отливов, труб, ветровых планок", - написал он.

По информации Демидова, все службы сейчас работают в усиленном режиме. "По моему поручению сформировали две отдельные бригады для устранения последствий [непогоды]. Сотрудники "Белгорблагоустройства" и спасатели оперативно отрабатывают каждую заявку", - добавил он.