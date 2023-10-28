В Дагестане загорелись трава и кустарники на площади 500 кв. м

Возгорание произошло в Буйнакском районе

МАХАЧКАЛА, 28 октября. /ТАСС/. Трава и кустарники загорелись в труднодоступной гористой местности в Буйнакском районе Дагестана на площади 500 кв. м. К тушению привлечены почти 150 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Происходит горение сухой травы и кустарников в труднодоступной местности разрозненными очагами на площади 500 кв. м", - сообщили в пресс-службе.

В республиканском главке МЧС уточнили, что возгорание произошло в Буйнакском районе. К тушению привлечена группировка из 148 человек, среди которых 23 спасателя МЧС, 25 из лесопожарного центра и 100 человек из местного населения.

"Обстановка находится под контролем. Сил и средств достаточно", - добавили в пресс-службе.