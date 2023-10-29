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Бастрыкин поручил проверить обстоятельства загрязнения озера вблизи Геленджика

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. ITAR-TASS, архив
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
© ITAR-TASS, архив

Председатель Следственного комитета потребовал доклад о ситуации с водоемом

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о нарушении природоохранного законодательства в Краснодарском крае и представить доклад о ситуации. Речь идет о загрязнения озера вблизи Геленджика. Об этом сообщили в Telegram-канале информационного центра СК России.

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"Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову провести процессуальную проверку и представить доклад об установленных <...> обстоятельствах", - указано в сообщении. Отмечается, что глава Следственного комитета также ждет результатов проверки после ее завершения.

По данным информационного центра СК РФ, в соцсетях появилось сообщение, что в мае 2022 года в озере вблизи Геленджика возникла стихийная свалка бытовых и строительных отходов, что привело к загрязнению и обмелению водоема, а впоследствии - к выявлению в воде повышенного содержания опасных веществ. Из-за этого возникла угроза загрязнения почвы на земельных участках, предназначенных для ведения фермерского и сельского хозяйств. 

Теги:
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссияКраснодарский крайЭкология
© Информационное агентство ТАСС
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