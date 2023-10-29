На Афипском НПЗ ликвидировали локальное возгорание

Пострадавших нет

ТАСС, 29 октября. /ТАСС/. На территории Афипского НПЗ в Краснодарском крае произошло локальное возгорание, которое устранили службы завода. Как отмечается в сообщении в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края, никто не пострадал, инфраструктура не повреждена.

"По информации ЕДДС Северского района, ночью с 28 на 29 октября произошло локальное возгорание на территории Афипского НПЗ", - говорится в сообщении. Уточняется, что пожар оперативно ликвидировали в течение 30 минут.

По данным оперштаба, угрозы предприятию и жителям ближайших населенных пунктов нет. Причины ЧП устанавливают.