29 октября, 03:54

На Афипском НПЗ ликвидировали локальное возгорание

Игорь Онучин/ ТАСС, архив
© Игорь Онучин/ ТАСС, архив

Пострадавших нет

ТАСС, 29 октября. /ТАСС/. На территории Афипского НПЗ в Краснодарском крае произошло локальное возгорание, которое устранили службы завода. Как отмечается в сообщении в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края, никто не пострадал, инфраструктура не повреждена.

"По информации ЕДДС Северского района, ночью с 28 на 29 октября произошло локальное возгорание на территории Афипского НПЗ", - говорится в сообщении. Уточняется, что пожар оперативно ликвидировали в течение 30 минут.

По данным оперштаба, угрозы предприятию и жителям ближайших населенных пунктов нет. Причины ЧП устанавливают. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
© Информационное агентство ТАСС
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