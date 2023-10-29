29 октября, 05:03
Лесные пожары в России

В лесном массиве во Владивостоке возник пожар на площади около 5 га

Возгорание ликвидируют при помощи воздуходувок и ранцевых огнетушителей

ТАСС, 29 октября. Возгорание сухой растительности на площади около 5 га тушат в лесном массиве во Владивостоке. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по Приморскому краю.

"Возгорание сухой растительности на площади около 5 га зафиксировано в лесном массиве близ района Емар. Огнеборцы МЧС России и спасатели ВГПСС работают на местах при помощи воздуходувок и ранцевых огнетушителей", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что еще один очаг возгорания действует в микрорайоне Чайка. Площадь пожара составляет около 1 тыс. м по фронту. Угрозы строениям нет.

Теги:
РоссияЛесные пожары в РоссииПриморский край
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