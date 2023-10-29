На юге Индии в результате взрыва погиб один человек

Еще 36 пострадали

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 октября. /ТАСС/. Минимум 1 человек погиб, 36 пострадали в результате взрыва на съезде организации "Свидетели Иеговы" (признана экстремистской и запрещена в РФ) в штате Керала. Об этом сообщил глава полиции штата Шаик Дарвеш Сахеб.

Инцидент произошел в воскресенье в пригороде города Кочи Каламассери. Взрыв произошел в конференц-центре, где проходил трехдневный региональный съезд представителей "Свидетелей Иеговы".

"Сегодня утром в 9:40 (7:10 мск) в международном конференц-центре Замра в Каламассери произошел взрыв, 1 человек погиб, 36 пострадавшим оказывается медицинская помощь", - заявил Сахеб журналистам.

По предварительной версии, взорвалось самодельное взрывное устройство. "Мы установим, кто стоит за этим, мы примем очень строгие меры. В то же время я призываю всех сохранять спокойствие и не распространять провокационные сообщения в социальных сетях", - добавил он.

Из слов представителя полиции следует, что в здании произошел один взрыв. При этом СМИ со ссылкой на очевидцев сообщали, что слышали три взрыва.