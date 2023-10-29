В Австралии два человека разбились на частном самолете

Они совершали перелет из Таунсвилла в Пальмиру

СИДНЕЙ, 29 октября. /ТАСС/. Небольшой самолет разбился на восточном побережье Австралии. Как сообщила служба экстренной помощи штата Квинсленд, два человека погибли.

Инцидент произошел недалеко от аэродрома города Фитч-Хаттон, расположенного в 700 км к югу от Кэрнса. Супружеская пара совершала перелет на частном самолете SOCATA TB20 Trinidad из Таунсвилла в Пальмиру. Мужчине было 73 года, а женщине - 75 лет.

Причины случившегося неизвестны, на месте крушения работают сотрудники полиции и следователи национального управления транспортной безопасности.