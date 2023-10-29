В Крыму два человека погибли в результате обрушения балкона

СК проводит проверку

ТАСС, 29 октября. Балкон на шестом этаже многоквартирного дома обрушился в городе Щелкино Республики Крым, погибли два человека, еще один получил травмы. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Крыму и Севастополю.

"Произошло обрушение общего балкона, расположенного на шестом этаже многоквартирного дома в городе Щелкино Ленинского района, в результате чего погибли находящиеся там 44-летняя женщина и 55-летний мужчина. Еще одна женщина, успевшая зацепиться при падении за арматуру, получила травмы и находится в настоящее время в больнице", - говорится в сообщении.

В следственном управлении уточнили, что по данному факту организована проверка. По предварительной информации, жильцы решили застелить балкон плиткой, для чего мужчина срезал пожарную лестницу, соединяющую балконы и являющуюся, в том числе их опорой, после чего произошло обрушение. Ремонт не был согласован с необходимыми службами.