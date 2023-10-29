СМИ: пассажирский лайнер Cathay Pacific совершил нештатную посадку в Гонконге

По сведениям газеты South China Morning Post, рейс направлялся в Мадрид

ГОНКОНГ, 29 октября. /ТАСС/. Пассажирский самолет авиакомпании Cathay Pacific Airways после взлета из Гонконга вернулся в аэропорт из-за неполадок. Об этом сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

По ее данным, рейс направлялся в Мадрид, однако после взлета экипаж обнаружил "аномалии в системах самолета". В целях предосторожности командир воздушного судна принял решение вернуться в Гонконг. По данным издания, в ходе инцидента никто не пострадал, а пассажиры были размещены в отелях или получили билеты на другие рейсы.

Как отмечает газета, авиакомпания не предоставила другие детали о неисправностях или неполадках в самолете.