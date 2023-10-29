В Белгороде ветер повалил более 80 деревьев

Из-за непогоды повреждения также получили 11 машин

БЕЛГОРОД, 29 октября. /ТАСС/. Сильный ветер в Белгороде повалил более 80 деревьев, повреждены 11 автомобилей, а также 22 парапета и ограждения. Об этом в воскресенье сообщил в своем Telegram-канале мэр Валентин Демидов.

"В Белгороде коммунальные службы и спасатели отработали 50% обращений от горожан о последствиях непогоды. Всего к этому времени поступило 82 сообщения о поваленных деревьях, 11 - о поврежденных автомобилях, 18 - об упавших ветках, 22 - о поврежденных парапетах и ограждениях", - написал он.

По словам Демидова, для устранения последствий стихии в Белгороде были сформированы две бригады, которые работали всю ночь.

Как ранее сообщил губернатор Вячеслав Гладков, обрушившийся на Белгородскую область 28 октября сильный ветер повалил в регионе около 400 деревьев. "Были нарушены линии электропередачи, повреждение подачи электричества произошло почти для 14 тыс. жителей. На сегодняшний день аварийные бригады практически все восстановили <...>. Повреждены крыши на социальных объектах, на жилых домах", - проинформировал губернатор.

По данным регионального ГУ МЧС, порывы ветра в Белгородской области в субботу достигали 23 м/с. Неблагоприятные погодные условия сохранятся в регионе и в воскресенье.