29 октября, 09:41

Полиция возбудила дело после пожара в Ярославле, в котором сгорели пять машин

Возгорание произошло в ночь на 29 октября

ТАСС, 29 октября. Уголовное дело об умышленном уничтожении имущества возбуждено после пожара во дворе одного из домов в Ярославле, где сгорели пять автомобилей, еще пять были повреждены, а также сгорели пять балконных блоков. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе регионального УМВД.

"После инцидента, произошедшего рано утром 29 октября на ул. Елены Колесовой в Ярославле, следственным отделом ОМВД России по Дзержинскому городскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). В настоящее время полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного преступления", - говорится в сообщении.

По данным регионального ГУ МЧС, в воскресенье в 04:19 мск поступило сообщение о возгорании машины во дворе дома №48 по улице Елены Колесовой. "В результате пожара уничтожено пять автомашин, повреждено пять автомашин, уничтожено пять балконных блоков на фасаде дома, закопчены 15 балконных блоков. Пострадавших нет", - отметили в ведомстве. 

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