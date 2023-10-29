29 октября, 10:44

В Коми при возгорании резервуара один человек погиб и двое пострадали

Валерий Шарифулин/ ТАСС, архив
© Валерий Шарифулин/ ТАСС, архив

Причиной пожара стало нарушение правил техники безопасности подрядчиком

ТАСС, 29 октября. Один человек погиб и двое пострадали, по предварительным данным, при возгорании резервуара в Коми. Причиной пожара стало нарушение правил техники безопасности подрядчиком, говорится в сообщении "Лукойл-Коми".

Ведутся работы по ликвидации возгорания.

"Пресс-служба сообщает о возгорании выведенного из эксплуатации резервуара в районе поселка Верхнеколвинск на территории муниципального образования Усинск Республики Коми при проведении работ подрядной организацией "Эколайф". Предполагаемой причиной произошедшего стало нарушение правил техники безопасности. По предварительным данным, погиб один и пострадали двое сотрудников компании "Эколайф", - говорится в сообщении. 

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© Информационное агентство ТАСС
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