В Коми при возгорании резервуара один человек погиб и двое пострадали

Причиной пожара стало нарушение правил техники безопасности подрядчиком

ТАСС, 29 октября. Один человек погиб и двое пострадали, по предварительным данным, при возгорании резервуара в Коми. Причиной пожара стало нарушение правил техники безопасности подрядчиком, говорится в сообщении "Лукойл-Коми".

Ведутся работы по ликвидации возгорания.

"Пресс-служба сообщает о возгорании выведенного из эксплуатации резервуара в районе поселка Верхнеколвинск на территории муниципального образования Усинск Республики Коми при проведении работ подрядной организацией "Эколайф". Предполагаемой причиной произошедшего стало нарушение правил техники безопасности. По предварительным данным, погиб один и пострадали двое сотрудников компании "Эколайф", - говорится в сообщении.