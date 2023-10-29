AFP: в Западной Сахаре произошло несколько взрывов

Погиб один человек, сообщило агентство

РАБАТ, 29 октября. /ТАСС/. Один человек погиб, трое получили ранения в результате четырех взрывов, произошедших в субботу в городе Смара на территории Западной Сахары. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на местные власти.

По их данным, взрывы произошли в трех кварталах города и нанесли ущерб двум зданиям. Двое пострадавших были госпитализированы с тяжелыми ранениями.

Другие подробности не приводятся.

Ситуация в Западной Сахаре много десятилетий остается предметом длительного международного спора. Независимости Западной Сахары добивается созданный в середине 1970-х годов Фронт ПОЛИСАРИО (Народный фронт освобождения Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро), который после ухода испанских колонизаторов провозгласил Сахарскую Арабскую Демократическую Республику и при поддержке Алжира развернул вооруженную борьбу.

Боевые действия в зоне конфликта продолжались до 1991 года и были прекращены после того, как ООН направила туда миротворческую миссию. Несмотря на многочисленные мирные инициативы международного сообщества, разрешить спор никак не удается из-за диаметрально противоположных позиций сторон. Марокко считает Западную Сахару своей неотъемлемой частью и допускает лишь предоставление ей широкой автономии в составе королевства. С июня 2007 года Марокко и Фронт ПОЛИСАРИО провели четыре раунда переговоров, однако все они завершились безрезультатно.