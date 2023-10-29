Пострадавшая при пожаре в административном здании Якутска умерла в реанимации

Пожар произошел 27 октября

ЯКУТСК, 29 октября. /ТАСС/. Одна из пяти пострадавших, госпитализированных после пожара в административном здании в Якутске, умерла в реанимации. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального Минздрава.

"Сегодня в 14:45 (08:45 мск) скончалась в реанимации одна из пострадавших. У четверых госпитализированных состояние остается прежним. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь. Приносим соболезнования родным и близким", - отметили в министерстве.

Ранее в Минздраве Якутии сообщили, что число пострадавших, которым потребовалась госпитализация после пожара, увеличилось до пяти. Отмечалось, что три пациента находятся в крайне тяжелом состоянии, у двоих состояние стабильное.

Пожар произошел днем 27 октября в административном здании на проспекте Ленина в Якутске. В результате происшествия огнем было повреждено 180 кв. м. Погиб один человек. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По данным СК, предположительная причина пожара - нарушение эксплуатации электрооборудования в одном из офисов на четвертом этаже, несоблюдение правил противопожарной безопасности собственником здания.