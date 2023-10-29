29 октября, 11:41,
обновлено 29 октября, 12:32

АР: не менее двух человек погибли в результате стрельбы во Флориде

AP Photo/ John Raoux, архив
© AP Photo/ John Raoux, архив

Еще 18 пострадали

НЬЮ-ЙОРК, 29 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 2 человека погибли, 18 пострадали в результате стрельбы в городе Тампа (штат Флорида). Об этом сообщило агентство Associated Press.

По его данным, инцидент произошел во время празднеств по случаю отмечаемого 31 октября Хэллоуина, когда кто-то из участников возникшей на улице массовой драки открыл огонь. Все пострадавшие госпитализированы.

Один подозреваемый сдался полиции. Сотрудники правоохранительных органов полагают, что стрелявших было как минимум двое, передает агентство. Они расследуют причину драки.

На опубликованных в социальных сетях видеокадрах запечатлено, как люди в костюмах распивают спиртные напитки и разговаривают на улице, а в этот момент раздаются выстрелы. Начинается давка, некоторые опрокидывают металлические столы, пытаясь укрыться. На других кадрах видно, как сотрудники полиции оказывают помощь нескольким пострадавшим, лежащим на земле. 

Теги:
США
© Информационное агентство ТАСС
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