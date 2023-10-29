29 октября, 12:28

В Краснодаре задержали находящегося в федеральном розыске за многомиллионное мошенничество

Мужчина скрывался от следственных органов больше года

ТАСС, 29 октября. Мужчина, находящийся в федеральном розыске по подозрению в многомиллионном мошенничестве, задержан в Краснодаре. Об этом сообщили в управлении МВД России по городу.

"В Краснодаре сотрудники уголовного розыска задержали 68-летнего жителя одной из республик Северного Кавказа, находящегося в федеральном розыске. <…> Он подозревается в многомиллионном мошенничестве при совершении сделки с коммерческой недвижимостью", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчина скрывался от следственных органов больше года. Оперативники задержали его на съемной квартире в Прикубанском округе Краснодара. В ближайшее время он будет передан инициатору розыска. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
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