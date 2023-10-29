29 октября, 12:32

Полиция в Дели усилила меры безопасности после взрыва на юге Индии

В результате взрыва один человек погиб, более 50 пострадали

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 октября. /ТАСС/. Полицейские в Дели и Мумбаи ведут усиленное дежурство после взрыва на съезде религиозной организации "Свидетели Иеговы" (признана экстремистской и запрещена в РФ) в индийском штате Керала. Об этом сообщил телеканал NDTV.

В воскресенье утром в пригороде города Кочи Каламассери произошел взрыв в конференц-центре, где проходил региональный съезд представителей "Свидетелей Иеговы" с участием около 2 тыс. человек. По предварительной информации, взорвалось самодельное взрывное устройство, при этом очевидцы сообщали о трех взрывах, что официально не подтверждено. Погиб один человек, более 50 пострадали.

"Специальный отдел полиции находится в постоянном контакте с разведывательными службами и серьезно относится к любой поступающей информации. Предприняты дополнительные меры [для обеспечения] безопасности в местах скопления людей", - цитирует телеканал полицию Дели.

В частности, усилена охрана религиозных объектов, полицейским поручено проявлять бдительность на административной границе столичного региона с соседними штатами. Аналогично полицейские соседних с Кералой штатов проводят выборочный досмотр выезжающих из этого региона автомобилей. Полицейские в Мумбаи также несут усиленное дежурство, что помимо событий в Керале связано с проходящими религиозными праздниками и матчами чемпионата мира по крикету.

В то же время представитель полиции Кералы Аджит Кумар сообщил, что местный житель сдался полиции, взяв на себя ответственность за взрыв на съезде. "Его зовут Доминик Мартин, и он заявляет, что принадлежит к этой же организации ("Свидетели Иеговы" - прим. ТАСС). Мы проверяем это", - заявил Кумар. 

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