В Коми возбудили уголовное дело по факту возгорания нефтерезервуара

По данным следователей, ведутся работы по ликвидации возгорания

СЫКТЫВКАР, 29 октября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Усинске Республики Коми по факту возгорания резервуара временного содержания нефтепродуктов. Оно расследуется по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону.

"По факту возгорания резервуара временного содержания нефтепродуктов на дожимной насосной станции в поселке Верхнеколвинск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ)", - говорится в сообщении.

По данным следователей, ведутся работы по ликвидации возгорания. Информация о пострадавших и погибших уточняется.

Как сообщила ранее пресс-служба ООО "Лукойл-Коми", по предварительным данным, в результате произошедшего погиб один сотрудник подрядной компании "Эколайф", еще двое пострадали. Предполагаемой причиной стало нарушение правил техники безопасности работ, которые проводила подрядная организация.

По информации главы Минприроды Коми Екатерины Киселевич, погиб один сотрудник ООО "Эколайф" 1980 года рождения и один пострадал. У травмированного монтажника "Эколайфа" 1985 года рождения зафиксирована баротравма, ожоги тела второй-третьей степени, 30%. Резервуар был пустой, проводилась его очистка, и, возможно, сдетонировали остаточные газы. Угрозы загрязнения окружающей среды нефтью нет.

Прокуратура Усинска организовала проверку по факту произошедшего. По данным Главного управления МЧС РФ по республике, сейчас ведутся работы по локализации возгорания резервуара и недопущения перехода на расположенные рядом объекты. Задействован 51 пожарный и 18 единиц техники.