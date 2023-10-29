В Индиане в результате стрельбы погиб один человек

Еще восемь ранены, сообщил телеканал CNN

НЬЮ-ЙОРК, 29 октября. /ТАСС/. Один человек погиб, восемь пострадали в результате стрельбы на вечеринке в американском городе Индианаполис (штат Индиана). Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на местные власти.

По предварительным данным, одна женщина погибла на месте, еще несколько человек были доставлены в больницы. Возраст пострадавших варьируется от 16 до 22 лет.

В полиции заявили CNN, что в настоящее время задержаны несколько подозреваемых, их личности не раскрываются. Мотивы преступления не установлены. Проводятся следственные мероприятия.