В Троицком районе ЛНР сообщили об ударе ВСУ по школе во время детского праздника

Пострадавших нет

ЛУГАНСК, 29 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли в минувшую пятницу ракетный удар по школе в Троицком районе ЛНР во время детского праздника. Пострадавших нет, сообщили в Telegram-канале администрации района.

"ВСУ обстреляли школу в с. Новочервоном <…> 27 октября 2023 года в 17:15 [мск] во время детского праздника", - сказано в сообщении.

В администрации отметили, что от взрыва образовалась воронка глубиной около 3 м. "В школе в тот момент находились около 20 детей и их родители. Чудом удалось избежать жертв", - добавили в пресс-службе.

По информации администрации, в результате обстрела повреждены окна, входные двери и фасад здания.