В Омской области в доме в деревне нашли тела двух пенсионерок

Возбуждено уголовное дело

ОМСК, 29 октября. /ТАСС/. Тела двух женщин 87 и 65 лет найдены в доме в деревне Сягаевка Омской области. Как сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, возбуждено уголовное дело о двойном убийстве.

"28 октября в частном доме, расположенном в деревне Сягаевка Горьковского района Омской области, обнаружены тела 87-летней женщины и ее 65-летней дочери. Региональным СУ СК РФ по данному факту возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц)", - сказал собеседник агентства.

Подробности произошедшего будут установлены в ходе расследования.