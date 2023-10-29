Половина Астаны осталась без электричества из-за аварии на ТЭЦ

На ТЭЦ-2 вследствие короткого замыкания произошло полное снижение генерации, сообщили в министерстве энергетики Казахстана

АСТАНА, 29 октября. /ТАСС/. Электроснабжение пропало в воскресенье вечером на правобережной части казахстанской столицы, передает корреспондент ТАСС.

В частности, без электричества остался проспект Республики - исторический центр этой части города, а также район улицы Бараева, где в том числе расположено посольство России в Казахстане. При этом в левобережной части мегаполиса перебоев с электроснабжением не наблюдается.

В министерстве энергетики республики пояснили, что на ТЭЦ-2 вследствие короткого замыкания произошло полное снижение генерации. "Предварительный объем ограничений 200 МВт ТОО "Астанаэнергосбыт" (Алматинский, Есильский, Байконурский районы)", - уточнили в пресс-службе ведомства.

В свою очередь в администрации Астаны отметили, что коммунальные службы работают над устранением аварии. "В столице часть домов остались без электроэнергии в связи с аварией на сетях. На месте работают аварийные службы. В настоящее время проводятся работы по устранению причины аварии. На месте работают коммунальные службы. Электроэнергию восстановят, предположительно, в течение 30 минут. Просим отнестись с пониманием к проводимым работам", - указали власти города.

Подобное отключение электроэнергии произошло в той же части казахстанской столицы 21 февраля. Тогда пресс-служба АО "Астана - Региональная электросетевая компания" информировала, что отключения возникли на подстанции 110/10 кВ "Астана".